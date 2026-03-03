ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve Tahran yönetiminin misillemeleri, Orta Doğu’da tansiyonu yükseltti. Çatışmaların uzayabileceğine yönelik açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI PETROLÜ ETKİLEDİ

İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını duyurması, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji şirketlerinin hisselerine alım getirdi.

ABD’de Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips ve Occidental Petroleum hisseleri değer kazanırken, savunma devleri Lockheed Martin, RTX ve Northrop Grumman da yükseliş kaydetti.

ABD BORSALARI DALGALI SEYİR İZLEDİ

New York borsası haftaya düşüşle başladı. Dow Jones günü hafif kayıpla tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sınırlı yükseliş görüldü. VIX endeksi gün içinde son üç ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra geriledi.

Orta Doğu hattındaki riskler nedeniyle Delta, United Airlines ve American Airlines hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

AVRUPA’DA SATIŞ BASKISI

Avrupa pay piyasalarında kayıplar derinleşti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,65 geriledi. Almanya DAX, Fransa CAC 40 ve İtalya FTSE MIB endeksleri günü düşüşle kapattı.

Turizm ve hava yolu şirketleri sert satış baskısıyla karşılaştı. TUI ve Lufthansa hisselerinde belirgin değer kaybı görüldü.

Buna karşın savunma sanayi şirketleri Hensoldt, BAE Systems ve Leonardo yükseliş gösterdi.

DENİZCİLİKTE NAVLUN ARTIŞI

Hürmüz Boğazı’ndaki riskler deniz taşımacılığı şirketlerine yaradı. Hapag-Lloyd ve Maersk hisseleri, navlun fiyatlarının artacağı beklentisiyle yükseldi.

BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,71 kayıpla 13.346 puanda tamamladı. Bankacılık ve ulaştırma hisseleri en fazla değer kaybeden sektörler oldu.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve bankacılık hisselerinde yüzde 5 ila 8 arasında düşüş yaşanırken; savunma ve enerji şirketleri pozitif ayrıştı. ASELSAN, Altınay Savunma, Petkim ve Tüpraş hisseleri yükseliş kaydetti.

Analistler, piyasaların çatışmanın süresine ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere odaklandığını belirtiyor.