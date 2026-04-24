​​​​​​​Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, iç talep dinamiklerinin mal ve hizmet arzını genişletme kapasitesine yaklaştığı belirtilirken, buna karşın enflasyon göstergelerinin henüz düşüş göstermediği kaydedildi.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 4-5 aralığında kalmaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, dış gelişmeler ve mali politika parametreleri konusunda önemli belirsizliklerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 14,5’e indirmeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.