İran’ın en büyük ve ana hisse senedi piyasası olan Tahran Borsası, savaş nedeniyle verilen uzun aranın ardından yeniden faaliyete geçti.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte kapatılan borsa, 19 Mayıs itibarıyla yeniden işlem görmeye başladı.

Borsanın açılmasıyla birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye dayalı türev ürünlerde işlemler yeniden başladı.

Yetkililer, savaş sürecinde zarar gören ve önemli açıklamalar yapması beklenen büyük şirketler ile bu dönemde hissedar toplantıları düzenleyen firmalara daha fazla zaman tanımak amacıyla piyasa işlem süresinin bir saat uzatılacağını bildirdi.

ABD’nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle küresel finansal sistemden büyük ölçüde izole olan Tahran Borsası, savaşın etkisiyle yaklaşık 80 gün boyunca kapalı kalmıştı.

Uzmanlar, borsanın yeniden açılmasının İran ekonomisinde normalleşme sürecine işaret edebileceğini değerlendiriyor.