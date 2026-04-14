2026 yılına güçlü rezervler ve dezenflasyon programına duyulan güvenle giren Türkiye için uluslararası kredi derecelendirme cephesinden ilk olumlu sinyal gelmişti. Ancak Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ve savaşın finansal göstergeler üzerindeki etkisi, bu iyimser tabloyu kısa sürede tersine çevirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleriyle derinleşen kriz, Türkiye’nin kredi notunda beklenen artış ihtimalinin piyasalardan silinmesine yol açtı. Özellikle rezervlerdeki düşüş ve artan risk algısı, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine doğrudan yansıdı.

FİTCH’TEN GERİ ADIM: GÖRÜNÜM YENİDEN DURAĞAN

Yılın başında Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çeviren Fitch, savaşın etkileri sonrası takvim dışı bir kararla görünümü yeniden “durağan” seviyeye indirdi.

Kuruluş, rezervlerdeki gerileme ve jeopolitik risklerin artmasını temel gerekçe olarak gösterirken, kredi notunu ise “BB-” seviyesinde sabit tuttu.

Fitch değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin güçlü ve çeşitlendirilmiş yapısı, düşük kamu borcu ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı olumlu unsurlar olarak öne çıkmaya devam etti.



REZERVLER VE CDS BASKI ALTINDA

Merkez Bankası’nın TL’yi korumak amacıyla gerçekleştirdiği döviz satışları rezervlerde belirgin bir düşüşe neden oldu. Swap hariç net rezervler 18,4 milyar dolara gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 239 puan seviyesinde haftaya başladı. Bu durum, dış finansman maliyetlerinin artabileceğine işaret ediyor.

BORSA DALGALI: SAVUNMA VE ENERJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Ateşkes beklentileriyle önceki hafta yükselen Borsa İstanbul, yeni haftaya satış baskısıyla başladı.

BIST100 endeksi yüzde 1’in üzerinde geriledi

Bankacılık endeksinde düşüş daha sert oldu

Savunma ve enerji hisseleri ise pozitif ayrıştı

Özellikle Aselsan ve TÜPRAŞ hisselerindeki yükseliş, endeksteki kayıpları sınırlayan ana unsur oldu.



DIŞ FİNANSMAN VE ENFLASYON RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlara göre savaşın uzaması halinde:

Enerji fiyatları yükselecek

Cari açık genişleyebilecek

Dış finansman koşulları zorlaşacak

Bu gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi daha karmaşık hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca olası kamu destekleri ve eşel mobil uygulamaları, mali disiplin açısından risk oluşturabilir.

GÖZLER S&P DEĞERLENDİRMESİNDE

Piyasaların kısa vadede odaklandığı en kritik başlık ise S&P’nin açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi olacak.

Ekonomistlerin büyük bölümü: Kredi notunun “BB-” seviyesinde korunmasını

Görünümün ise büyük olasılıkla “durağan” kalmasını bekliyor

Ancak artan dış kırılganlıklar nedeniyle görünümde aşağı yönlü bir revizyon ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

NOT ARTIŞI BEKLENTİLERİ RAFA KALKTI

Yıl başında güçlenen “not artışı” beklentileri, jeopolitik gelişmeler ve rezerv kaybı nedeniyle büyük ölçüde ötelenmiş durumda.

Uzmanlar, kısa vadede kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu bir adım gelmesinin zorlaştığına dikkat çekerken, temmuz ayına kadar yeni bir sürpriz karar beklenmiyor.