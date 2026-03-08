ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 9. gününe girerken küresel piyasalarda dalgalanma arttı. Petrol fiyatları hızla yükselirken, enerji arzına yönelik endişeler bazı para birimlerinin değer kazanmasına yol açtı.

Bank of America (BofA) analistlerine göre Orta Doğu’daki gerilim, özellikle Amerikan doları ve Kanada dolarını desteklerken Yeni Zelanda doları ile Avustralya doları üzerinde baskı oluşturdu. Banka, döviz piyasalarının savaşa şu ana kadar görece sınırlı tepki verdiğini ancak fiyat hareketlerinin beklentilerle uyumlu ilerlediğini ve ABD dolarının güçlendiğini belirtti.

BofA’ya göre geçmiş jeopolitik krizlerde de benzer bir tablo görülüyor. Petrol üreten ülkelerin para birimleri arz şokları sırasında genellikle değer kazanırken enerji ithalatına bağımlı ekonomilerin para birimleri zayıflıyor.

Bankanın verileri, önceki arz şoklarında Kanada doları ve ABD dolarının genellikle güçlü performans gösterdiğini; Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeninin ise daha zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Analistler, enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya’da petrol fiyatlarındaki artışların yen üzerinde baskı yarattığını da vurguladı.

Öte yandan Orta Doğu’daki gerilimin ardından döviz piyasalarında oynaklık artmış durumda. BofA analistleri, bu ortamda bazı riskten korunma stratejilerinin hâlâ cazip olduğunu belirterek özellikle CAD/JPY ve NZD/USD volatilitesine dikkat çekti. Bankaya göre çatışmanın uzaması halinde NZD/USD’de kısa pozisyonlar yatırımcılar için koruma sağlayabilir.