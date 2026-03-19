İran kaynaklı jeopolitik gerilimin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Berkshire Hathaway’in petrol odaklı yatırımlarını olumlu etkiledi. Şirketin enerji pozisyonlarında kısa sürede milyarlarca dolarlık değer artışı yaşandı.

BUFFETT DÖNEMİNDE ENERJİ STRATEJİSİ

Warren Buffett döneminde şekillenen enerji yatırımları, artan petrol fiyatlarının diğer varlık sınıfları üzerindeki olumsuz etkilerini dengeleyen bir yapı sundu. MarketWatch verilerine göre elde edilen kazanç, bilanço içinde sınırlı görünse de portföy yönetimi açısından kritik bir rol üstlendi.

OCCİDENTAL HİSSELERİNDE DEĞER ARTIŞI

Şirketin enerji yatırımları arasında yer alan Occidental Petroleum hisseleri, fiyat artışlarından doğrudan etkilendi. Berkshire Hathaway’in şirketteki büyük ölçekli hisse pozisyonu ve ileri vadeli alım hakları, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte önemli ölçüde değer kazandı.

MİLYAR DOLARLIK KATKI

Occidental hisselerinde yaklaşık 6 dolarlık artış, Berkshire’ın bu varlıktaki payına yaklaşık 1,6 milyar dolarlık katkı sağladı. Böylece ilgili yatırımın toplam değeri 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ABD’de benzin fiyatlarında da artış gözlendi.

ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELİRKEN ENDEKS GERİLEDİ

Petrol fiyatlarının varil başına 90 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte enerji hisseleri yükseliş kaydederken, S&P 500 endeksinde gerileme yaşandı. Analistler, petrol fiyatlarının 150 ila 200 dolar seviyelerine ulaşabileceğine yönelik senaryoların da gündemde olduğunu belirtiyor.

PİYASALARDA AYRIŞMA VE DENGE ETKİSİ

Yüksek enerji fiyatlarının enerji şirketlerine avantaj sağladığı bu süreçte, geniş piyasa endeksleri ve tahvil piyasaları üzerinde baskının arttığı değerlendiriliyor. Berkshire Hathaway’in enerji ağırlıklı portföy yapısının ise dalgalı piyasa koşullarında dengeleyici bir unsur olduğu ifade ediliyor.