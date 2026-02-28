Savaş ekonomiyi nasıl etkileyecek? Emre Alkın'dan çarpıcı analiz

Uluslararası yorumcuların ortaklaştığı nokta şu: Eğer çatışma sınırlı kalır ve 1–3 ay içinde kontrollü bir ateşkesle son bulursa, piyasalarda yaşanan şok daha çok “risk primi düzeltmesi” olarak kalır. Ancak 3 ayı aşan, Hürmüz Boğazı’nı ve enerji arzını doğrudan etkileyen bir senaryo küresel makro dengeleri sarsar.