Savaş ekonomiyi nasıl etkileyecek? Emre Alkın'dan çarpıcı analiz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası piyasalarda belirsizlik artarken, finansal analizci Emre Alkın, konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı. Alkın, çatışmanın süresi ve coğrafi yayılımının piyasa tepkileri üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Emre Alkın’ın Analizi
“Değerli Dostlar. Sizler için kısa bir analiz yaptım. Savaşın süresine göre. Daha kapsamlı analiz yarın.
Elbette, Ortadoğu’da barut kokusu yükseldiğinde piyasalar önce refleks verir, sonra akıl yürütmeye başlar. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları da tam olarak bu etkiyi yaratacak. İlk tepki klasik olacak: petrol yukarı, altın yukarı, borsalar aşağı. Ancak asıl mesele çatışmanın süresi ve coğrafi yayılımı. Çünkü piyasalar savaşı değil, belirsizliği fiyatlar.
Uluslararası yorumcuların ortaklaştığı nokta şu: Eğer çatışma sınırlı kalır ve 1–3 ay içinde kontrollü bir ateşkesle son bulursa, piyasalarda yaşanan şok daha çok “risk primi düzeltmesi” olarak kalır. Ancak 3 ayı aşan, Hürmüz Boğazı’nı ve enerji arzını doğrudan etkileyen bir senaryo küresel makro dengeleri sarsar.
Kısa Süreli Senaryo (1–3 Ay)
Bu senaryoda petrol fiyatları ilk etapta sert yükselir. Brent’in 10–20 dolar sıçraması şaşırtıcı olmaz. Ancak arz kesintisi kalıcı değilse, birkaç hafta içinde fiyatlar geri çekilmeye başlar. Piyasa “jeopolitik prim”i yavaş yavaş siler.
Altın klasik güvenli liman refleksiyle yukarı gider. Ancak savaşın sınırlı olacağı netleşirse yükseliş kalıcı bir trend yerine geçici bir sıçrama olur. Gümüş ve diğer kıymetli metaller altına eşlik eder ama endüstriyel kullanım ağırlığı nedeniyle daha dalgalı seyreder.
Borsalar tarafında ilk reaksiyon negatif olur. Özellikle Avrupa ve gelişen ülke piyasaları daha fazla baskı hisseder. ABD piyasası ise enerji ve savunma hisseleri sayesinde görece daha dirençli kalabilir. Ancak çatışma kısa sürede kontrol altına alınırsa, “satış fırsatı” gören yatırımcılar devreye girer ve kayıplar telafi edilir.
Küresel büyüme açısından kısa süreli bir savaş, 2026 büyüme tahminlerinde 0,2–0,4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olabilir. Ama küresel resesyon yaratmaz. Enflasyon tarafında ise geçici enerji fiyatı artışı merkez bankalarını temkinli tutar; faiz indirim süreçleri yavaşlar ama tamamen rafa kalkmaz.
Özetle kısa savaş, finansal piyasalarda ilk anda şok yaratır ama makro dengelerde kalıcı kırılma yaratmaz.
Uzun Süreli Senaryo (3 Ay ve Üzeri)
Eğer çatışma uzar, İran misillemeleri bölgeye yayılır ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışı sekteye uğrarsa tablo değişir. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu hattaki aksama Brent’i 120–150 dolar bandına taşıyabilir. Bu yalnızca enerji fiyatı artışı değil; küresel maliyet enflasyonu demektir.
Altın bu senaryoda yalnızca güvenli liman değil, sistemik risk göstergesi haline gelir. 5.500 dolar üzeri kalıcılaşabilir. Gümüş ve platin gibi metaller de yukarı hareket eder; ancak sanayi talebinin zayıflaması fiyatları zaman zaman frenleyebilir. Sert dalgalanmalara hazır olmalıyız.
Borsalar tarafında tablo daha karanlık olur. Küresel risk iştahı düşer, gelişen ülke piyasalarından sermaye çıkışı hızlanır. ABD piyasası bu kez sert baskı hisseder çünkü enerji maliyetleri şirket kârlılıklarını aşağı çeker. Savunma ve enerji hisseleri kazançlı çıksa da genel endekslerde aşağı yönlü baskı kaçınılmaz olur.
Küresel büyüme tarafında 0,5–1 puanlık aşağı yönlü revizyon gündeme gelir. Avrupa ekonomisi enerji bağımlılığı nedeniyle daha sert etkilenir. Asya’da ithalatçı ülkeler maliyet baskısıyla karşı karşıya kalır. Bu tablo stagflasyon riskini yeniden gündeme taşır: düşen büyüme, yüksek enflasyon. Merkez bankaları açısından da denge zorlaşır. Enflasyon yukarı, büyüme aşağı giderken faiz indirimi alanı daralır. Para politikası yeniden “enflasyon mu büyüme mi?” ikilemine sıkışır.
Büyük Resim
Piyasa savaşın ahlaki boyutunu değil, ekonomik maliyetini fiyatlar. Kısa ve sınırlı bir çatışma, finansal piyasalarda geçici oynaklık yaratır. Uzayan ve enerji arzını bozan bir savaş ise küresel ekonomide yeni bir maliyet enflasyonu dalgası başlatır.
Bugünün dünyasında savaşın etkisi yalnızca cephede kalmaz; petrol tankerinin rotasında, sigorta primlerinde, navlun fiyatlarında ve merkez bankası toplantı tutanaklarında kendini gösterir.
Son söz: Jeopolitik riskler her zaman vardı. Ama enerji geçişinin henüz tamamlanmadığı bir dünyada Ortadoğu’da uzayan bir savaş, yalnızca bölgesel bir kriz değil; küresel bir ekonomik sınav olur. Piyasalar şimdilik ihtimali fiyatlıyor. Süre uzarsa, bedel büyür.”