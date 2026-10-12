Kaynak: Diğer

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, eylül ayında yaşanan yatırım fonu krizi sermaye piyasalarında son yılların en sert yaprak dökümüne yol açtı. Borsa ve fon piyasalarında toplam portföy büyüklüğü bir ayda 3,3 trilyon liranın üzerinde erirken, binlerce yatırımcı hesabını boşaltarak piyasadan çekildi.

HİSSE SENEDİNDE SAVAŞ VE KRİZ DÖNEMLERİNİ AŞAN DÜŞÜŞ

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre; hisse senedi piyasasında portföyünü sıfırlayan (0-1 TL arasına düşüren) yatırımcı sayısı eylülde 50 bin 234 kişi arttı. Bu kaçış dalgası, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi kriz ve savaş süreçlerindeki seviyeleri dahi geride bıraktı. Borsa İstanbul'daki toplam hisse portföy değeri bir ayda 2 trilyon 172 milyar TL azalarak 7,34 trilyon TL'ye geriledi. Bu kayıpta, fon krizinin tetiklediği taban serileri ve panik satışlar belirleyici oldu. 10 milyon TL ve üzeri varlığa sahip büyük yatırımcıların hisse portföy büyüklüğü %23,57 azalarak 6,3 trilyon TL'ye düştü.

YATIRIM FONLARINDA 1,2 TRİLYON LİRALIK BUHARLAŞMA

Ağustos ayında 10,43 trilyon TL olan yatırım fonları toplam portföy büyüklüğü, eylül sonunda yüzde 11,23 gerileyerek 9,26 trilyon TL’ye indi. Fon hesabını tamamen boşaltan yatırımcı sayısı 1.133 artarak 64 bin 378'e yükseldi. 2 bin - 10 bin TL arası varlığa sahip 13 binden fazla yatırımcı ise varlıklarını azaltmayı seçti. Toplam fon piyasasının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 10 milyon TL üzeri portföye sahip yatırımcıların varlıkları yüzde 14,39 kayıpla 7,56 trilyon TL'ye geriledi.

YABANCI YATIRIMCI PORTFÖYÜNÜ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Yabancı yatırımcıların fon piyasasındaki toplam varlığı eylül ayında %54 gibi sert bir oranla azaldı. Ağustosta 532,5 milyar TL olan yabancı fon portföyü 245 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Bu kaçışta kriz ortamının yanı sıra para piyasası fonlarına uygulanan %10 stopaj kararının da etkili olduğu belirtildi.