Savaş Borsa'yı vurdu: Borsa İstanbul'da kayıplar artıyor

Petrol fiyatları endişe yaratıyor

Küresel piyasalarda satış baskısının bir diğer nedeni ise enerji fiyatları oldu.

Orta Doğu’da artan gerilimin petrol arzını riske atabileceği endişesi, petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Bu durumun küresel ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.