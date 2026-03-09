Savaş Borsa'yı vurdu: Borsa İstanbul'da kayıplar artıyor

Özellikle Orta Doğu merkezli gelişmeler ve ABD–İsrail–İran gerilimi piyasaların yönünü belirleyen en önemli başlıklar arasında yer aldı.
Özellikle Orta Doğu merkezli gelişmeler ve ABD–İsrail–İran gerilimi piyasaların yönünü belirleyen en önemli başlıklar arasında yer aldı.
Saat 09.00 itibarıyla açılan piyasada endeks, jeopolitik risklerin etkisiyle düşüş eğilimine girdi.
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’a çevrildi. Cuma günü 12.792 puandan kapanış yapan BIST 100, pazartesi sabahı açılışta sert satışlarla karşılaştı.
Savaşın etkisi piyasalara yansıdı
Küresel yatırımcıların risk iştahını azaltan en önemli gelişme, Orta Doğu’da şiddeti artan çatışmalar oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran hattında yükselen gerilim, küresel piyasaların yeni haftaya satış ağırlıklı başlamasına neden oldu.
Savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve küresel enflasyon baskısını artırabileceği endişesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.
SPK’dan piyasayı korumaya yönelik hamle
Artan oynaklık nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu piyasayı dengelemeye yönelik yeni bir adım attı.
Kurul, daha önce yürürlüğe aldığı açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararının süresini 13 Mart’a kadar uzattı. Bu kararın, olası sert satışların önüne geçilmesi ve piyasalarda istikrarın korunması amacıyla alındığı ifade edildi.b
Endekste yüzde 1,49’luk düşüş
Cuma günü 12.792 puandan kapanış yapan BIST 100, yeni haftaya düşüşle başladı.
Endeks açılışın ardından yaklaşık yüzde 1,49 gerileyerek 12 bin 602 puan seviyelerinde işlem gördü. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte bankacılık ve sanayi hisselerinde satış baskısı dikkat çekti.
VİOP’ta kayıplar daha sert
Düşüş yalnızca spot piyasada değil, vadeli işlemlerde de etkisini gösterdi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören BIST 30 nisan vadeli kontrat, haftaya yüzde 2,39 düşüşle 14.550 puandan başladı.
Cuma günü de satış baskısı vardı
Vadeli endeks kontratında düşüş aslında geçen haftanın son işlem gününde başlamıştı.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli kontrat, normal seansı yüzde 2,58 kayıpla 14.906 puandan tamamladı. Akşam seansında ise düşüş sürerek 14.842 puana kadar geriledi.
Petrol fiyatları endişe yaratıyor
Küresel piyasalarda satış baskısının bir diğer nedeni ise enerji fiyatları oldu.
Orta Doğu’da artan gerilimin petrol arzını riske atabileceği endişesi, petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Bu durumun küresel ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.
Analistler hangi seviyelere dikkat çekiyor?
Piyasa uzmanlarına göre bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Ancak yatırımcıların odağında yine Orta Doğu’dan gelecek haber akışı olacak
Teknik açıdan BIST 30 nisan vadeli kontratında:
14.500 ve 14.400 puan → destek
14.600 ve 14.700 puan → direnç
seviyeleri olarak öne çıkıyor.