Dizel-elektrik hibrit yapısıyla dikkat çeken altı tekerlekli sistem, zorlu arazilerdeki operasyonel kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Ordu bünyesindeki Infantry Last Tactical Mile (ILTM) programı kapsamında değerlendirilen altı projeden biri olan BLADE üretimi Hunter WOLF, askerlerin düşman ateşine maruz kalabileceği riskli hatlarda mühimmat taşımacılığı ve ikmal görevlerini üstlenmek üzere tasarlandı. Otonom olarak 1.270 kilograma kadar yük taşıyabilen araç; yüzde 60 eğimleri tırmanabilme ve yüzde 40 yan eğimde hareket edebilme yeteneği sayesinde yoğun ormanlık alanlarda ve engebeli coğrafyalarda insanlı araçların zorlandığı noktalarda ilerleyebiliyor.

HAVASIZ LASTİKLER VE HİBRİT MENZİL SİSTEMİ

Aracın tekerleklerinde, patlama veya hava kaybı durumunda dahi operasyonel kabiliyeti koruyan havasız "Tweel" lastik teknolojisi yer alıyor. Farklı görevler için değiştirilebilir yük sistemlerini ve harici ekipmanlara elektrik sağlamayı destekleyen platform; lojistik desteğin yanı sıra silah sistemleriyle donatılmış konfigürasyonlara da uyum sağlayabiliyor.

Gücünü birden fazla elektrik motoru ile dizel jeneratörden alan sistem, toplamda yaklaşık 130 beygir güç üretiyor. Yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde 12 kilometreden fazla tamamen sessiz arazi sürüşü gerçekleştirebilen araç, batarya seviyesi düştüğünde devreye giren JP-8 dizel jeneratör sayesinde toplam menzilini 320 kilometrenin üzerine çıkarabiliyor. Sessiz sürüş modu gizliliğin kritik olduğu görevlerde büyük avantaj sağlarken, jeneratör desteği uzun soluklu operasyonlara imkân tanıyor.

2027 BAŞINDA SAHA TESTLERİ BAŞLIYOR

Geçmişte çok sayıda saha tatbikatına katılan sistem, aralarında Maren-Go, Overland AI ve American Rheinmetall gibi şirketlerin de bulunduğu katılımcılarla birlikte ordu denemelerinden geçiyor. Üretime hazır prototiplerin aktif bir askeri birimle birlikte gerçekleştireceği kapsamlı operasyonel değerlendirmelerin ise 2027'nin başlarında yapılması planlanıyor.