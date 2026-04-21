Zihin gücü ile fiziksel dayanıklılığı bir araya getiren sıra dışı spor dalı Satrançboksu, 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da spor ve medya dünyasını bir araya getirecek. Organizasyon, İstanbul’da bulunan Elit World Küçükyalı Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye

Rusya

Fransa

İsviçre

Galler

Letonya

Çekya

Litvanya

Gürcistan

Azerbaycan

Kazakistan

Hindistan

Olmak üzere 12 Ülke 190 sporcu katılımıyla yapılacaktır.

Satranç boksu;

Dört parti satranç , üç raund boks karşılaşmasıyla kombine edilmiş toplam yedi roundluk bir spor dalıdır.

Sporcular,ringe kurulan satranç masasında üç dakikalık satranç müsabakasında yenişemedikleri takdirde üç dakikalık boks müsabakasıyla yarışmaya devam etmektedirler.

Satranç yada boks galibiyetiyle sonuçlanan bir disiplindir.

Temel motivasyonu bireysel güç gerektiren boks sporuyla,satrançın taktik ve strateji gerektiren akılcı yapısını tek bir disiplinde birleştirmektir.

Çağımızın en temel problemi olan öfke kontolü ve adrenalin yönetimini sağlama koordinasyonunu sporcularına aşılamayı insani sorumluluk haline getirmiş bir spor dalıdır.

Bu yönüyle çok değişik yaş gruplarından insanın ilgisini çekmekle birlikte,özellikle

dünyada ve ülkemizde gençler tarafından yoğun bir talep görmektedir

Satranç ve boksun dönüşümlü olarak yapıldığı, strateji ve dayanıklılığın aynı anda test edildiği bu özel organizasyon kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sporcular İstanbul’da buluşacak.

Organizasyon programı şu şekilde planlandı:

27 Nisan: Uluslararası sporcuların İstanbul’a varışı ve karşılanması

28 Nisan: Basın toplantısı ve organizasyon tanıtımı

29 Nisan: Eleme maçları

30 Nisan: Yarı final müsabakaları

1 Mayıs: Final karşılaşmaları ve akşam yemekli organizasyon

2 Mayıs: Madalya ve kupa töreni

3 Mayıs: Katılımcıların program kapanışı ve ayrılışları

Satranç Boksu organizasyonu, hem spor dünyasına hem de izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Stratejik düşünme ile fiziksel performansı birleştiren bu disiplin, uluslararası sporcuların katılımıyla İstanbul’da heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacaktır.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek basın toplantısı ile organizasyonun detayları medya temsilcileriyle paylaşılacak ve Satrançboksu sporunun Türkiye’de daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanacaktır.