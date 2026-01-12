Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen satranç etkinliğinde başarı gösteren öğrenciler ile organizasyonda görev alan uzman personeller, Senato Salonunda üniversite yönetimiyle bir araya geldi.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Emre Şenyüzlü katılım sağladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, satrancın üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması, ilerleyen dönemlerde planlanan etkinlikler, kulüp çalışmaları ve personellere yönelik faaliyetler ele alındı.

Toplantının sonunda satranç etkinliğinde başarı elde eden öğrencilere ve organizasyona katkı sunan uzman personellere teşekkür belgeleri ve hediyeleri üniversite yönetimi tarafından takdim edildi.