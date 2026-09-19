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Satranç dünyasının en önemli isimlerinden Vasyl Ivanchuk, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Satranç Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir tercihe imza attı.

Ukraynalı büyükusta, Olimpiyat karşılaşmasına Trabzonspor formasıyla çıktı. Ivanchuk'un satranç tahtasının başında bordo-mavili formayla yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak futbolseverlerin ilgisini çekti.

VASYL IVANCHUK KİMDİR?

1969 doğumlu Ukraynalı satranç büyükustası Vasyl Ivanchuk, uzun kariyerinde dünya satrancının zirvesinde yer alan isimlerden biri oldu.

Ivanchuk, dünya sıralamasında 1991, 1992 ve 2007 yıllarında üç farklı dönemde 2. sıraya kadar yükseldi. 2002 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası'nda finale kalan Ukraynalı büyükusta, kariyeri boyunca Tal Memorial, Linares, Biel, Gibraltar Masters ve M-Tel Masters gibi önemli turnuvalarda şampiyonluklar yaşadı.

AVRUPA, DÜNYA BLITZ VE RAPID ŞAMPİYONLUKLARI

Ivanchuk, 2004 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı kazanırken 2007'de Dünya Blitz Şampiyonu, 2016'da ise Dünya Rapid Şampiyonu oldu.

Ukraynalı satranççı ayrıca Bobby Fischer'dan sonraki dönemde Anatoly Karpov'dan Magnus Carlsen'e kadar dünya şampiyonluğu unvanını taşıyan birçok önemli ismi klasik satrançta mağlup etmeyi başardı.