Yeniçağ Gazetesi
15 Eylül 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı

Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı

Satın aldığı 16,5 hektarlık araziyi keşfe çıkan adam, toprağın altında yıllardır saklı kalan bir yapı buldu. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki keşfin geçmişte ne için kullanıldığı anlaşılınca işler daha da ilginçleşti. Ancak arazi sahibinin aldığı karar herkesi şaşırttı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 1

Avustralya’da yaşayan Anthony Doolin’in satın aldığı arazi, yıllar sonra ortaya çıkan sıra dışı hikâyesiyle yeniden gündeme geldi.

Doolin, Brisbane yakınlarında bulunan 16,5 hektarlık araziyi 1,35 milyon Avustralya doları karşılığında satın aldı.

1 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 2

ARAZİYİ GEZERKEN FARK ETTİ

Satın alma sırasında arazinin altında ne olduğundan haberi olmayan Doolin, mülkünü keşfetmeye başladıktan sonra beklemediği bir yapıyla karşılaştı.

Toprağın altında yaklaşık 6 metre derinliğe ulaşan eski bir maden yapısı bulunuyordu.

2 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 3

GEÇMİŞİ ARAŞTIRINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Doolin bölgenin geçmişini araştırdığında çevrenin yıllar önce madencilik faaliyetleri için kullanıldığını öğrendi.

Tepelerin arasında çok sayıda küçük maden bulunuyordu. Kendi arazisindeki yapının da geçmişten kalma bir altın madeni olduğu anlaşıldı.

3 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 4

ALTIN MADENİ ÇIKTI AMA...

Keşfin ardından madende ekonomik değere sahip bir altın rezervi bulunup bulunmadığını araştırması beklenirken Doolin farklı bir yol izledi.

Arazinin altında eski bir altın madeni bulunduğu ortaya çıkmasına rağmen kapsamlı bir araştırma yaptırmadı.

4 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 5

ALTIN ÇIKARIP ÇIKARMADIĞI BİLİNMİYOR

Madenden altın çıkarıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede ekonomik değere sahip miktarda altın bulunup bulunmadığı da doğrulanmadı.

Dolayısıyla bulunan şey bir altın rezervinden ziyade geçmişte altın madenciliğinde kullanılmış eski bir maden yapısıydı.

5 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 6

3 YIL SONRA SATIŞA ÇIKARDI

Doolin yaklaşık üç yıl sonra araziyi elden çıkarmaya karar verdi. Mülk için başlangıçta 1,65 milyon Avustralya doları fiyat belirlendi.

Satış işlemlerini yürüten annesi Jane ise arazinin değerini belirlemenin kolay olmadığını ifade etti.

6 7
Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı - Resim: 7

ALDIĞI FİYATA SATTI

Toprağının altında eski bir altın madeni bulunmasına rağmen arazi beklenen fiyat artışını görmedi.

Doolin’in 1,35 milyon Avustralya dolarına aldığı mülk, üç yıl sonra yine 1,35 milyon Avustralya dolarına satıldı. Böylece yıllarca toprağın altında gizlenen maden, arazi sahibine büyük bir servet kazandırmadan yeni sahibine geçti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro