Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı

Avustralya’da yaşayan Anthony Doolin’in satın aldığı arazi, yıllar sonra ortaya çıkan sıra dışı hikâyesiyle yeniden gündeme geldi.
Doolin, Brisbane yakınlarında bulunan 16,5 hektarlık araziyi 1,35 milyon Avustralya doları karşılığında satın aldı.
Avustralya’da yaşayan Anthony Doolin’in satın aldığı arazi, yıllar sonra ortaya çıkan sıra dışı hikâyesiyle yeniden gündeme geldi.
Doolin, Brisbane yakınlarında bulunan 16,5 hektarlık araziyi 1,35 milyon Avustralya doları karşılığında satın aldı.
ARAZİYİ GEZERKEN FARK ETTİ
Satın alma sırasında arazinin altında ne olduğundan haberi olmayan Doolin, mülkünü keşfetmeye başladıktan sonra beklemediği bir yapıyla karşılaştı.
Toprağın altında yaklaşık 6 metre derinliğe ulaşan eski bir maden yapısı bulunuyordu.
GEÇMİŞİ ARAŞTIRINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Doolin bölgenin geçmişini araştırdığında çevrenin yıllar önce madencilik faaliyetleri için kullanıldığını öğrendi.
Tepelerin arasında çok sayıda küçük maden bulunuyordu. Kendi arazisindeki yapının da geçmişten kalma bir altın madeni olduğu anlaşıldı.
ALTIN MADENİ ÇIKTI AMA...
Keşfin ardından madende ekonomik değere sahip bir altın rezervi bulunup bulunmadığını araştırması beklenirken Doolin farklı bir yol izledi.
Arazinin altında eski bir altın madeni bulunduğu ortaya çıkmasına rağmen kapsamlı bir araştırma yaptırmadı.
ALTIN ÇIKARIP ÇIKARMADIĞI BİLİNMİYOR
Madenden altın çıkarıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede ekonomik değere sahip miktarda altın bulunup bulunmadığı da doğrulanmadı.
Dolayısıyla bulunan şey bir altın rezervinden ziyade geçmişte altın madenciliğinde kullanılmış eski bir maden yapısıydı.
3 YIL SONRA SATIŞA ÇIKARDI
Doolin yaklaşık üç yıl sonra araziyi elden çıkarmaya karar verdi. Mülk için başlangıçta 1,65 milyon Avustralya doları fiyat belirlendi.
Satış işlemlerini yürüten annesi Jane ise arazinin değerini belirlemenin kolay olmadığını ifade etti.
ALDIĞI FİYATA SATTI
Toprağının altında eski bir altın madeni bulunmasına rağmen arazi beklenen fiyat artışını görmedi.
Doolin’in 1,35 milyon Avustralya dolarına aldığı mülk, üç yıl sonra yine 1,35 milyon Avustralya dolarına satıldı. Böylece yıllarca toprağın altında gizlenen maden, arazi sahibine büyük bir servet kazandırmadan yeni sahibine geçti.