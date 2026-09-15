Satın aldığı arazide hayatının sürprizini yaşadı: Toprağın altından çıkan serveti umursamadı

ALTIN ÇIKARIP ÇIKARMADIĞI BİLİNMİYOR

Madenden altın çıkarıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede ekonomik değere sahip miktarda altın bulunup bulunmadığı da doğrulanmadı.

Dolayısıyla bulunan şey bir altın rezervinden ziyade geçmişte altın madenciliğinde kullanılmış eski bir maden yapısıydı.