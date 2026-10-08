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Kaynak: İHA

Adana’da Yüreğir Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda CHP’li Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında başlayan sözlü tartışma koridora taştı. Sümer’in Kılıçarslan’ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı öne sürülürken, araya girenlerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ, YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTI!

Sözlü tartışmanın giderek büyümesi üzerine taraflar meclis koridoruna çıktı. İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ile çevredekilerin müdahalesi sonucu taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesinin önüne geçildi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında ortaya çıkan gerilimin ardından parti yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.