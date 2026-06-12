Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti

Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti

Yetki doğrulaması uygulamasının ilk sonuçları geldi; zorunluluk sonrası satılık konut ilanlarında belirgin düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 1

Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ardından satılık taşınmaz ilan sayısı yüzde 26 azaldı.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 2

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen EİDS, kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025'te uygulanmaya başladı. Sistemin ikinci aşamasına 15 Şubat'ta geçilerek, satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama zorunlu hale getirildi.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 3

Sistem kapsamında taşınmaz sahibi, kendisi veya yetki vereceği birinci derece yakını aracılığıyla mülkünü ilana koyabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden kendisine ait taşınmazı seçerek satış ilanı vermesi için emlak işletmelerini yetkilendirebiliyor.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 4

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, EİDS yetki doğrulamasının yapıldığını gösteren logo veya ibareye yer veriliyor. Taşınmaz sahibi tarafından en fazla 3 aylığına verilen yetkinin süresi daha sonra uzatılabiliyor.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 5

Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 6

İLAN SAYISINDA 415 BİN 618 DÜŞÜŞ

Yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve piyasa analizi alanında faaliyet gösteren Endeksa verilerine göre, EİDS'in satılık ilanlar için zorunlu hale geldiği 15 Şubat'tan 9 Haziran'a kadar geçen sürede Türkiye'deki tüm platformlarda yer alan satılık konut ilanı sayısı 1 milyon 618 bin 875'ten 1 milyon 203 bin 257'ye geriledi.

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Satılık ev ilanlarında büyük düşüş...Rakamlar bir anda değişti - Resim: 7

Böylece ilan sayısı 415 bin 618 azalırken, düşüş oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde ise satılık taşınmaz ilan sayısının yüzde 25,4 azaldığı görüldü.

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