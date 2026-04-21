Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Satansarı Köyü’nde köy halkının katkıları ve muhtarlığın desteğiyle hayata geçirilen dev bayrak projesi tamamlandı. 20 metre uzunluğundaki direğe asılan yaklaşık 15 metrekarelik Türk bayrağı köyün simgelerinden biri olmaya aday.

KÖYDE ANLAMLI PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Satansarı Köyü’nde sosyal dayanışma örneği olarak hayata geçirilen projelerden biri daha tamamlandı. Köy halkının destekleri, muhtarlık öncülüğü ve yerel katkılarla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, köyün yüksek bir noktasına dev Türk bayrağı asıldı.

Projeye ilişkin yapılan açıklamada, köyün gelişimi ve estetik görünümüne katkı sunacak çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

“KÖYÜMÜZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK”

Projeye öncülük eden isim tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli hemşehrilerim köyümüz için çok güzel ve anlamlı bir sosyal çalışma daha sizlerin büyük desteği, şahsım ve muhtarımızın emeği ile bugün itibarıyla hayata geçirilmiş oldu. Köyümüz yine her şeyin en güzeline layık dedik söz verdik ve köyümüz için planlanan; 20 metre uzunluğunda galvanizli direk üzerine, yaklaşık 15 m² yüzey alanına sahip şanlı AY-YILDIZLI bayrağımızın dalgalandırılması projesini de Allah’ın izni ile tamamlamış olduk.”

ORTAK EMEKLE TAMAMLANDI

Açıklamada, projenin köy halkının katkılarıyla tamamlandığı belirtilerek, muhtar Dursun Coşkun’un desteklerine de dikkat çekildi.

“Söz konusu proje, şahsımın öncülüğü ve muhtarımız Dursun COŞKUN’un desteği ile hayata geçirilmiştir. Süreç, köy halkının da katkılarıyla ayrıca ilerlemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

KÖYÜN SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK

Tamamlanan çalışmanın çevre köylerden de görülebilecek olmasıyla dikkat çektiği belirtilirken, projenin köye estetik bir değer kattığı vurgulandı.

“Bu anlamlı çalışmanın, çevre köylerden de görülebilecek olması ve köyümüze estetik bir değer katması bizleri tabiki çok gururlandırmıştır.” denildi.

HAYIRLI OLMASI TEMENNİ EDİLDİ

Açıklamanın sonunda projeye katkı sunanlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şimdiden köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun işleri güçleri rast gitsin. Allah yapmış oldukları bağışları kabul eylesin.”

Satansarı Köyü’nde hayata geçirilen bu tür projelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, köyün sosyal ve görsel gelişimine yönelik çalışmaların süreceği ifade ediliyor.