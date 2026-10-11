İkinci el otomobil piyasasında bazı araçlar kısa sürede alıcı bulurken, bazı modellerin satışı aylarca sürebiliyor. Bir şanzıman ustası, piyasası yavaş olan 4 otomobili açıkladı.
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı
İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller alıcı bulmakta zorlanıyor. Şanzıman ustası, satış süreci uzayabilen 4 otomobili sıraladı. Yedek parça ve kronik arıza endişeleriyle gündeme gelen listede tanınmış markalar da yer aldı.Kaynak: Diğer
Sosyal medyada "ozdenlerservis" adıyla paylaşım yapan şanzıman ustası, ikinci el piyasasında satılması zor olduğunu değerlendirdiği modelleri sıraladı. Listede farklı markalardan araçlar bulunuyor.
Araçların ikinci el piyasasında zor satılmasında yedek parça temini, bakım maliyetleri ve kronik arıza endişeleri gibi faktörler etkili olabiliyor. İşte ustanın dikkat çektiği 4 otomobil...
GEELY
Listenin ilk sırasında Çinli otomobil üreticisi Geely yer alıyor. Ustanın değerlendirmesine göre markanın ikinci el araçları, alıcı bulmakta zorlanabilen seçenekler arasında bulunuyor.
MITSUBISHI COLT
İkinci sırada Mitsubishi Colt bulunuyor. Kompakt yapısıyla bilinen model, ustanın ikinci el piyasasında satışının zor olduğunu belirttiği otomobiller arasında gösteriliyor.
CITROËN C5
Listenin üçüncü sırasında Citroën C5 yer alıyor. Konfor özellikleriyle tanınan otomobil, ustanın piyasası yavaş olarak değerlendirdiği modellerden biri.
VOLKSWAGEN PASSAT CC 1.4 TSI
Dördüncü sırada ise Volkswagen Passat CC 1.4 TSI bulunuyor. Sportif tasarımıyla dikkat çeken model de ustanın ikinci elde satılmasının zor olduğunu söylediği otomobiller arasında yer aldı.
Uzmanlar, ikinci el araç satın alırken yalnızca satış fiyatına değil, bakım geçmişine, teknik durumuna, yedek parça maliyetlerine ve yeniden satış potansiyeline de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ustanın listesi ise kişisel piyasa değerlendirmesi niteliği taşıyor.