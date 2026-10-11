Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı

Uzmanlar, ikinci el araç satın alırken yalnızca satış fiyatına değil, bakım geçmişine, teknik durumuna, yedek parça maliyetlerine ve yeniden satış potansiyeline de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ustanın listesi ise kişisel piyasa değerlendirmesi niteliği taşıyor.