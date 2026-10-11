Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı

Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı

İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller alıcı bulmakta zorlanıyor. Şanzıman ustası, satış süreci uzayabilen 4 otomobili sıraladı. Yedek parça ve kronik arıza endişeleriyle gündeme gelen listede tanınmış markalar da yer aldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasasında bazı araçlar kısa sürede alıcı bulurken, bazı modellerin satışı aylarca sürebiliyor. Bir şanzıman ustası, piyasası yavaş olan 4 otomobili açıkladı.

1 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 2

Sosyal medyada "ozdenlerservis" adıyla paylaşım yapan şanzıman ustası, ikinci el piyasasında satılması zor olduğunu değerlendirdiği modelleri sıraladı. Listede farklı markalardan araçlar bulunuyor.

2 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 3

Araçların ikinci el piyasasında zor satılmasında yedek parça temini, bakım maliyetleri ve kronik arıza endişeleri gibi faktörler etkili olabiliyor. İşte ustanın dikkat çektiği 4 otomobil...

3 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 4

GEELY
Listenin ilk sırasında Çinli otomobil üreticisi Geely yer alıyor. Ustanın değerlendirmesine göre markanın ikinci el araçları, alıcı bulmakta zorlanabilen seçenekler arasında bulunuyor.

4 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 5

MITSUBISHI COLT
İkinci sırada Mitsubishi Colt bulunuyor. Kompakt yapısıyla bilinen model, ustanın ikinci el piyasasında satışının zor olduğunu belirttiği otomobiller arasında gösteriliyor.

5 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 6

CITROËN C5
Listenin üçüncü sırasında Citroën C5 yer alıyor. Konfor özellikleriyle tanınan otomobil, ustanın piyasası yavaş olarak değerlendirdiği modellerden biri.

6 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 7

VOLKSWAGEN PASSAT CC 1.4 TSI
Dördüncü sırada ise Volkswagen Passat CC 1.4 TSI bulunuyor. Sportif tasarımıyla dikkat çeken model de ustanın ikinci elde satılmasının zor olduğunu söylediği otomobiller arasında yer aldı.

7 8
Satabilirsen öp başına koy: Otomobil ustası ikinci elde zor satılan 4 otomobili açıkladı - Resim: 8

Uzmanlar, ikinci el araç satın alırken yalnızca satış fiyatına değil, bakım geçmişine, teknik durumuna, yedek parça maliyetlerine ve yeniden satış potansiyeline de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ustanın listesi ise kişisel piyasa değerlendirmesi niteliği taşıyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro