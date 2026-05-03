İtalya Serie A'nın 35'inci haftasında Sassuolo Milan'ın ilk 4 hedefine darbe vurdu.

SASSUOLO GOLCÜSÜ BERARDI İLE HIZLI BAŞLADI

Mapei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Sassuolo golcü oyuncusu Domenico Berardi'nin henüz 5. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçti.

MAÇIN KIRILMA ANI

Zorlu mücadelede Milan'ın İngiliz stoperi Fikayo Tomori 9 ve 24'üncü dakikalarda peş peşe gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Tomori'nin oyundan çıkmasıyla birlikte maç da kopmuş oldu. Sassuolo skor üstünlüğünü oyunda da kontrolü eline alarak korumayı başardı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

LAURIENTE SAHNEYE ÇIKTI VE SKORU TAYİN ETTİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sassuolo ismi sık sık Süper Lig devleriyle anılan Armand Lauriente'nin 47'de attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İki devrenin de başında bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Sassuolo puanını 49'a yükseltirken Milan ise 67 puanda kaldı.