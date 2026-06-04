Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Süleyman Çankal, seyahat dönüşü yol kenarında karşılaştığı vahşi bir tilkiyle alışılmışın dışında bir dostluk kurdu. Çankal’ın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, izleyenleri şaşırttı.

İNSANDAN KAÇMADI, ARACIN KAPISINA KADAR GELDİ

Çanakkale Şehitliği ziyareti sonrasında dönüş yoluna geçen Süleyman Çankal, güzergah üzerinde bir tilkiyle karşılaştı. Açlık nedeniyle yiyecek arayışında olduğu tahmin edilen tilki, çevredekilerin varlığından rahatsız olmayarak sakin bir şekilde beklemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların yanına kadar sokulan sevimli hayvan, meraklı gözlerle açık olan araç kapısını kokladı.

Tilkinin insandan kaçmayan ve çevresindekilerle adeta dostluk kuran o uysal halleri, cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"ARACIN İÇİNE GİRECEKMİŞ GİBİ DAVRANDI"

Yolda yaşadığı bu ilginç deneyimi aktaran Süleyman Çankal, tilkiyle aralarında oluşan dostuğu şu sözlerle ifade etti:

"Yolda aracımızın yanında bir tilki gördük. Önce geçip gideceğini düşündük. Ancak seslenince bize doğru gelmeye başladı. Bir süre sonra peşimizden geldiğini fark ettik ve durduk. Araç kapısı açık olunca sanki aracın içine girecekmiş gibi davrandı. Yanımızda yiyecek olarak fazla bir şey yoktu, bir miktar bisküvi verdik. Yakındaki çöp konteynerinde yiyecek bulabilir miyiz diye baktık ancak bir şey çıkmadı. Tilkinin yanımızdan ayrılmayışı bizim için farklı ve ilginç bir hatıra oldu."