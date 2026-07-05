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Söz konusu haftada SASA hissesinde en fazla net alımı Yapı Kredi Yatırım gerçekleştirirken, en güçlü net satış HSBC’den geldi.

TOPLAMDA NET SATIŞ ÖNE ÇIKTI

Hisse.net'te yer alan verilere göre, ilk 5 alıcı kurum toplam 267 milyon 23 bin 388 lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 330 milyon 745 bin 476 lota ulaştı. Bu işlemler sonucunda hissede haftalık bazda 63 milyon 722 bin 88 lot net satış gerçekleşti.

EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

SASA hissesinde haftanın en güçlü alıcıları şu şekilde sıralandı:

Yapı Kredi Yatırım: 107.007.377 lot

INFO Yatırım: 41.699.402 lot

AK Yatırım: 41.180.593 lot

Garanti BBVA Yatırım: 39.307.793 lot

OYAK Yatırım: 37.828.223 lot

Bu verilerle haftanın en güçlü alıcısı açık ara Yapı Kredi Yatırım oldu.

SATIŞ TARAFINDA HSBC ZİRVEDE

Hafta boyunca SASA hissesinde en yüksek net satış gerçekleştiren kurumlar ise şöyle:

HSBC: 96.925.476 lot

Gedik Yatırım: 81.736.056 lot

TEB Yatırım: 74.469.472 lot

Ata Yatırım: 45.341.877 lot

Şeker Yatırım: 32.272.595 lot

Satış tarafında HSBC’nin başı çektiği görülürken, ilk 5 kurumun satış ağırlığı hissede baskı yarattı.

GENEL GÖRÜNÜM

Haftalık veriler, SASA hissesinde güçlü alımlar gerçekleşmesine rağmen satış tarafının daha baskın olduğunu ortaya koydu. İlk 5 alıcı ve satıcı kurumun işlemleri sonucunda hissede net 63,72 milyon lotluk satış dikkat çekti.

NOT: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.