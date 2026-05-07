Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas deplasmanında oynanan EuroLeague play-off serisi üçüncü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Aslında skor üstünlüğü maçın bazı bölümlerinde bizi yanılttı ve gerçek tabloyu yansıtmadı. Rakibimiz çok fazla atış kaçırdı. Biz özellikle ilk bölümde hücumda etkiliydik ancak savunmada aynı performansı sergileyemedik. İlk çeyrekten sonra ise oyunun dengesi tamamen değişti. Hücumda topu iyi paylaşamadık, fazla statik kaldık. Play-off seviyesinde 40 dakika boyunca aynı istek ve iştahı ortaya koymanız gerekiyor. Bugün bunu başaramadık.” ifadelerini kullandı.