İtalya Serie A'da sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör koltuklarında önemli değişimler yaşanıyor.
SARRI ATALANTA'NIN BAŞINA GEÇİYOR
Geride bıraktığımız sezonda Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, Raffaele Palladino'nun yerine Atalanta'nın başına geçiyor.
Conte sonrası Napoli'ye geri dönmesi beklenen Sarri'nin Atalanta ile anlaşmaya varması İtalya'da şaşırtıcı bir gelişme oldu.
LAZIO'DA OKAN BURUK GÜNDEMDE
Öte yandan Sarri'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu boşalan Lazio'da ise gündemde konuşulan isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.
Lazio'nun Galatasaray'ı üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran Okan Buruk için teklifte bulunacağı iddia ediliyor.