Kaynak: İHA

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği bünyesindeki gönüllüler ile çocukların yer aldığı organizasyon, "İz bırak, çöp bırakma" sloganıyla sahada uygulandı. Tatilcilerin yoğun olduğu saatlerde kumsal genelinde atıkları toplayan katılımcılar, doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Av. Baturay Ulu, organizasyona destek verenlere teşekkür etti. Çevrenin herkes için ortak bir miras olduğunu belirten Ulu, "Aslında çevre hepimize emanettir. Bu nedenle biz bir emanete sahip çıkmak için buradayız. Bizim yapabileceklerimizin sınırları var. Erikli'yi pırıl pırıl yapma iddiamız olmasa da, bir yerden başladık" dedi.