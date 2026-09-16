Sarma sigaralarda yeni düzenleme: Baştan aşağı değişiyor

Yaprak sigara kağıdının piyasaya arz ambalajı ve koli bandı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunamayacak. Öte yandan yaprak sigara kağıdı beyaz mat bitişli olacak. Birim paket ve grupman, ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemeyecek, haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremeyecek. Düzenlemeyle beraber sarma tütün kağıdı paketleri de sigara paketleri gibi tek tip olacak.