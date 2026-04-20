Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy’e kazandırılan modern İtfaiye İstasyonu, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Candan Başkan, tesisin sadece bir itfaiye binası değil, tam donanımlı bir ‘Afet Koordinasyon Merkezi’ niteliği taşıdığını belirterek, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği en büyük önceliğimizdir. Şarköy’ü afetlere karşı çok daha dirençli ve güvenli bir şehir haline getiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Şehir Tekirdağ” vizyonu kapsamında Şarköy’e kazandırdığı itfaiye istasyonunu düzenlenen törenle hizmete açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk’ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANI ALPAY VAR: “ŞARKÖY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

Programın açılış konuşmasını yapan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, böylesine modern bir tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İtfaiye istasyonunun Şarköy’ün güvenlik altyapısı için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Var, başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.