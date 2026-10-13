Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy’de Uçmakdere’den Şarköy’e uzanan 33 kilometrelik güzergâhın yenilenmesi çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik yolun da tamamlanmasıyla Uçmakdere’den Hoşköy’e uzanan 10 kilometrelik güzergâh yenilendi. Yenilenen güzergâh, bölge halkının günlük ulaşımını kolaylaştırırken çiftçilerin tarlalarına ve bağlarına ulaşmalarına, ürünlerini ise ilçe merkezlerine ve pazarlara daha güvenli ve konforlu şekilde ulaştırmalarına imkân sağlayacak. Günlük yaşamı kolaylaştıran çalışmalarıyla öne çıkan yatırım, kırsalda ulaşımın hizmet standardını yukarı taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarını merkezden kırsala sürdürüyor. Şarköy ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinden Uçmakdere, Gaziköy ve Hoşköy mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta yürütülen çalışmaların Gaziköy-Hoşköy etabı da tamamlandı. Çalışmalar, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının sahadaki karşılığını ortaya koyarken bölge halkının ulaşım ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

KIRSALDA ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Tamamlanan yol, bölge sakinlerinin günlük yaşamında önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Gaziköy ve Hoşköy arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesiyle birlikte yurttaşlar Şarköy ilçe merkezine ve çevre mahallelere daha rahat ulaşabilecek. Böylece kent merkezi ile kırsal arasındaki ulaşım bağlantısı güçlenirken, yurttaşların günlük yaşamı da kolaylaşacak.

Yolun yenilenmesi, bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından da önem taşıyor. Tarlalarına ve bağlarına ulaşan üreticiler, özellikle ekim ve hasat dönemlerinde kullandıkları güzergâhta daha rahat hareket edebilecek. Tarımsal ürünlerin ilçe merkezlerine ve pazarlara taşınmasında da ulaşım koşulları iyileşmiş olacak. Çalışma, yerel üreticiye güç verirken üretimin ulaşım ayağında da önemli bir kolaylık sağlayacak.

Ganos Dağları ile Marmara Denizi’nin buluştuğu güzergâh, doğal güzellikleri nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin de kullandığı önemli rotalardan biri. Yenilenen yol, Uçmakdere ve çevresindeki doğal ve turistik noktalara ulaşımda da daha güvenli ve konforlu bir seçenek sunacak. Böylece bölgenin ulaşım altyapısının güçlenmesi, Şarköy’ün turizm potansiyeline de katkı sağlayacak.

12 BİN TON TAŞ DOLGU, 7 BİN 600 TON ASFALT KULLANILDI

Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik yolun yenilenmesi kapsamında yol genişliği ortalama 7,5 metreye çıkarıldı. Yolun altyapısını ve zemin sağlamlığını güçlendirmek amacıyla 12 bin ton taş dolgu ve temel malzemesi kullanıldı. Zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergâhta toplam 7 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Böylece yol, daha dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşturuldu.

Gaziköy-Hoşköy etabının da tamamlanmasıyla birlikte Uçmakdere-Gaziköy-Hoşköy mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta toplam 10 kilometrelik yolun yapımı tamamlanmış oldu. Ortaya konulan çalışma, kırsal ulaşımda hizmet standardını yukarı taşıyan yatırımlar arasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere’den Şarköy’e uzanan 33 kilometrelik güzergâhın kalan bölümlerinde çalışmalarını önümüzdeki sezonda da etap etap sürdürecek. Böylece güzergâhın tamamının yenilenmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım ağının daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

MUHTARLARDAN YENİLENEN YOLA TEŞEKKÜR

Tamamlanan yol çalışmaları, bölge mahalle muhtarları ve yurttaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Sahada karşılık bulan çalışma, bölge halkının beklentilerine cevap verirken vatandaş memnuniyetini de ortaya koydu.

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, Başkan Yüceer’in kendisine yolu yapacağı yönünde söz verdiğini belirterek bu sözün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altıntaş, “Candan Başkan’ımız, ‘Muhtarım, yolu yapacağım’ diye söz verdi ve sözünü tuttu. Candan Hanım’dan şunu gördüm; söz verdi mi yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederiz.” dedi.

Hoşköy Mahalle Muhtarı Emine Açar ise yenilenen yolun tarım ve ulaşımın yanı sıra bölge turizmi açısından da önem taşıdığını belirterek, “Bu yol gerek lojistik anlamda gerek tarım arazilerindeki ürünlerin taşınması anlamında ve turizme çok büyük katkı sağlamıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer’e çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

CANDAN BAŞKAN: “DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kent genelinde ulaşım yatırımlarının merkezden kırsala devam ettiğini belirterek, “Tekirdağ’ımızın 11 ilçesinde merkezden kırsala yollarımızı yeniliyoruz. Şarköy ilçemizde Uçmakdere-Gaziköy arasının ardından Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik yolun da zeminini güçlendirdik, yolu genişlettik ve asfalt çalışmalarını tamamladık. Böylece Uçmakdere, Gaziköy ve Hoşköy güzergâhında toplam 10 kilometrelik yolu yenilemiş olduk. Bu güzergâhta hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Üreticilerimizin tarlasına, bağına ve ürünlerini pazara ulaştırırken kullandığı yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Hedefimiz, Uçmakdere’den Şarköy’e uzanan 33 kilometrelik güzergâhın tamamını etap etap yenilemek. Tekirdağ’ımızda daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.