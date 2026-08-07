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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale’nin kesişim noktasında hareket halinde bulunan bir taşıtta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı kapladıktan sonra yol kenarındaki otluk araziye yayıldı.

Çevredekilerin bildirimi üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve itfaiye araçları yönlendirildi. Görevliler, alevlerin yakındaki ormanlık alana ulaşmaması adına yoğun bir çaba sarf ediyor.

Alevleri kontrol altına alma işlemleri devam ederken, yaşanan durumla alakalı idari ve teknik inceleme başlatıldı. Alevlerin yükseldiği anlar ise havadan görüntülendi.