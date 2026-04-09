İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı.

'AYAHUSKA ÇAYI' NEDİR?

Ayahuasca, Amazon bölgesine özgü bitkilerden hazırlanan ve yerli topluluklar tarafından yüzyıllardır ritüel amaçlarla kullanılan güçlü bir bitkisel karışımdır.