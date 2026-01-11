Kolombiya'nın Paipa kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen özel uçakta, ülkenin en ünlü şarkıcılarından 35 yaşındaki Yeison Jimenez’in de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

"RÜYALARIMDA GÖRDÜM"

Yeison Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü ve tedirgin olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Programda rüyalardan bahseden sanatçı, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Pilot bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." demiş.

1991 yılında Manzanares kentinde doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

YEİSON JİMENEZ

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares’te 1991’de doğan Yeison Jimenez, ‘Aventurero’, ‘Vete’ ve ‘Mi venganza’ gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.