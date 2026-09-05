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Kaynak: Haber Merkezi

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri internet ve sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında hesap açarak VIP üyelik sistemi ve ücret karşılığında cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları iddia edildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında Muhammet Ekici'nin başka bir dosya nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, firari şüpheli Pınar Gülser'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.