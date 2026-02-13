“Yaş Hikayesi”, “Duman” ve “Helal Ettim” gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, 2020 yılında Kenan Koçak ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2021’de kızları Elif Özüm’ü kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış, bir yıl sonra dünyaya gelen oğulları Emir ile ailelerini büyütmüştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Özbey, bu kez sevenlerine üzücü bir haber verdi. Sanatçı, kayınpederi Faik Koçak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özbey paylaşımında, “Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun” sözleriyle acısını dile getirdi.