Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Lara, 7 Mart 2023 tarihinde İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine girmişti.

AYRILIK KARARINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

47 yaşındaki sanatçı, yaptığı paylaşımda evliliğinde uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek boşanma sürecini başlattığını açıkladı. Lara, davanın kendi tarafından açıldığını ve hukuki işlemlerin devam ettiğini ifade etti.

"EVLİLİĞİMİ BİTİRME KARARI ALDIM"

Takipçilerine doğrudan seslenen ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi. Uzun zamandır süren anlaşmazlıklar ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizliklerin ardından evliliğini sonlandırma kararı aldığını belirten Lara, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı.

"HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Boşanma davasının devam ettiğini aktaran sanatçı, bu hassas dönemde özel hayatına gösterilecek anlayış ve saygı için teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte enerjisini müziğine, sahne çalışmalarına ve kendisini destekleyen dinleyicilerine yönlendireceğini ifade eden Lara, açıklamasını "Her son yeni bir başlangıçtır" sözleriyle tamamladı.