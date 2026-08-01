Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık olarak yer aldı. İki sanığın önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

OLAY İLK ETAPTA KAZA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda 51 yaşındaki sanatçı Güllü, yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Ölüm olayı ilk etapta kamuoyuna "balkondan düşme kazası" olarak yansırken, emniyet ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada olay gecesi evde bulunan güvenlik kamerasının fişinin çekildiği tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturmanın seyri değişti.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelerin odağındaki isimler olan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Aralık 2025'te İstanbul Büyükçekmece'de ellerinde valizlerle yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İFADE SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyadaki en dikkat çekici gelişme ise Sultan Nur Ulu'nun emniyette verdiği ifade oldu.

Ulu, ifadesinde olayın bir kaza olmadığını öne sürerek, Güllü'nün pencereden dışarı baktığı sırada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağı itildiğini iddia etti.

Bu ifadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, anne katili olmakla suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık olarak yer aldı.

Olaya tanıklık ettiği ve suça iştirak ettiği değerlendirilen Sultan Nur Ulu ise iddianamede 2 numaralı sanık olarak gösterildi. İki sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.