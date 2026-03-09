Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde ifade veren ve ardından uyuşturucu testine götürülen Edis’in test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre yapılan incelemelerde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen süreçle ilgili resmi makamlardan veya Edis Görgülü’nün ekibinden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.