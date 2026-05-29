Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal yardım projeleriyle de sık sık gündeme gelen Çelik, daha önce farklı şehirlerde yaptığı destek çalışmalarını bu kez Adıyaman’da sürdürdü. Kentte bir mahalle bakkalını ziyaret eden sanatçı, vatandaşların biriken veresiye hesaplarını ödediğini açıkladı. Yapılan yardımın toplam tutarının yaklaşık 500 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Bayram boyunca yardım faaliyetlerine devam edeceğini belirten Çelik, borçların ödenmesinin ardından kurban kesim organizasyonlarına geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 300 küçükbaş kurbanın kesim ve dağıtım sürecinin organize edildiğini ifade eden sanatçı, etlerin öncelikli olarak yetimhanelere ve depremzede ailelere ulaştırılacağını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, destek veren gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ederek dayanışmanın önemine dikkat çekti.