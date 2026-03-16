İlk olarak Hatay ve Kahramanmaraş gibi depremden ağır etkilenen bölgelerde başlattığı bu destek hareketi, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Gittiği yerlerde esnafın tuttuğu veresiye defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor.

Bu yardımları neden açık şekilde paylaştığı yönündeki eleştirilere daha önce yanıt veren Çelik, “Bir süredir bakkal ve eczaneleri dolaşıp borç defterlerini kapatıyorum. Bazen yapılan iyiliğin duyurulmasının da faydası olabilir. Böylece başkaları da yardım etmeye teşvik edilir” ifadelerini kullanmıştı.

Şehir şehir dolaşarak yardım etmeyi sürdüren sanatçıya sosyal medyada bir takipçisi, “Abi ortalama bir veresiye defteri ne kadar tutuyor? Ben de birkaç tanesini kapatmayı düşünüyorum” diye sordu.

Çelik ise soruya verdiği yanıtla hem rakamları açıkladı hem de durumun zorluğuna dikkat çekti:

“5 bin lira da var, 10 bin lira da, 65 bin lira da… Ortalama genelde 30-40 bin lira civarında oluyor. Dün **Samsun’un Canik ilçesinde ödediğim defter 30 bin liraydı. Normalde 37 bin liraydı ama bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.”

Esnafın zor şartlarda bile insanları geri çevirmediğini vurgulayan Çelik, özellikle deprem bölgesinde birçok kişinin borçlarını uzun süre ödeyemediğini söyledi. Buna rağmen bakkalların çoğu zaman alacağını tahsil edemeyeceğini düşünerek indirim yaptığını belirten sanatçı, “Bu hiç kolay bir durum değil. Özellikle deprem bölgelerinde şartlar çok daha ağır. Benim gücüm buna yetiyor, destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.