Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berksan, yaşadığı olay sonrası karakolluk olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, başına gelenleri esprili bir dille anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Evet, o saf benim! Bir gece önce arkadaşlarla ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nı izlemiştik. Ertesi gün kendimi adeta filmin içinde buldum.”

Yaşadığı olayın ardından polis merkezine gittiğini belirten sanatçı, emniyet görevlilerinin bile duruma şaşırdığını söyledi. “İyi niyetimizin kurbanı olduk diyelim” diyen Berksan, son dönemde benzer dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çekti.

Dolandırıcının kendisini yurt dışındaki bir akrabası gibi tanıttığını anlatan ünlü isim, “Öyle ayrıntılar biliyordu ki hiç şüphelenmedim. İnsan güvenince sorgulamıyor” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.