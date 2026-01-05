İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'uyuşturucu' soruşturması büyüyor. Operasyonun daha önceki dalgalarında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak", "kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlamalarıyla ilgili dev bir operasyon başlattı. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

26 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yapılan incelemelerde aranan şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, iki ismin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ALYA HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden şarkıcı Alya Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönüş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Uçaktan iner inmez gözaltına alınan Alya Şahinler, emniyete götürüldü. Ünlü şarkıcının yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Diğer firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

CİCİŞ CEYDA DA GÖZALTINDA

Kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.