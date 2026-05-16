Olay, Altıeylül ilçesine bağlı Hacıilbey Mahallesi 9800 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman boşluğunda şarja bağlı bulunan elektrikli motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede binayı kaplayan duman, apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.