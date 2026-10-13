Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı

BYD’nin yeni elektrikli SUV modelini Avrupa pazarında satışa sunmak için belirlediği takvim, 2027 yılının ilk çeyreğini işaret ediyor. Yedi kişilik Atto 8’in satış fiyatı ve fiyatlandırmaya ilişkin diğer ayrıntılar henüz paylaşılmadı.