Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı

Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı

Çinli üretici BYD, 7 kişilik yeni elektrikli SUV modeli Atto 8’i tanıttı. 115 kWh batarya, 764 beygire ulaşan motor gücü ve ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken aracın Avrupa pazarına 2027’nin ilk çeyreğinde girmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 1

Çin merkezli otomotiv markası BYD, elektrikli araç ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, yedi kişilik yeni SUV modeli Atto 8’i Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttı.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 2

Markanın mevcut Atto 2, Atto 3, Sealion 5 ve Seal U modellerinden daha üst bir konumda yer alacak araç, büyük gövdesi ve teknik donanımıyla öne çıkıyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 3

Atto 8’in Kia EV9 ve Skoda Peaq ile aynı rekabet alanında yer alması bekleniyor. Geniş boyutlarıyla öne çıkan Atto 8’in uzunluğu 5,04 metre, genişliği yaklaşık 2 metre, yüksekliği ise 1,76 metre olarak açıklandı.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 4

Milimetre cinsinden ölçüleri 5.040 x 1.996 x 1.760 olan araç, boyutları bakımından Kia EV9’a oldukça yakın bir profil çiziyor. BYD’nin yeni SUV modeli, gövde büyüklüğü açısından Skoda Peaq’ı da geride bırakıyor. Atto 8’i öne çıkaran teknik özelliklerin başında batarya sistemi geliyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 5

BYD’nin Avrupa’daki model yelpazesinde ikinci nesil 115 kWh Blade bataryaya yer veren ilk araç olan SUV, markanın Flash Charging olarak adlandırdığı ultra hızlı şarj teknolojisiyle uyumlu çalışıyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 6

Sistemin özel şarj istasyonlarıyla kullanılması durumunda batarya doluluğu yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakikada çıkarılabiliyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 7

Yüzde 97 doluluk seviyesine ulaşmak içinse bu sürenin üzerine yalnızca 4 dakika daha eklenmesi yeterli oluyor. BYD, yeni SUV modelini farklı sürüş ihtiyaçlarına yönelik iki ayrı güç aktarma sistemiyle hazırladı.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 8

Her iki seçenekte de 115 kWh kapasiteli batarya kullanılırken motor sayısı, çekiş sistemi ve performans değerleri değişiyor.Tek elektrik motoruyla çalışan Design RWD, 455 beygir güç ve 366 Nm tork değerlerine sahip.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 9

Arkadan itişli bu versiyon, durduğu yerden 100 km/sa hıza 8 saniyede çıkıyor. Modelin WLTP standartlarına göre belirlenen menzili ise yaklaşık 651 kilometre.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 10

Performans odaklı Excellence AWD seçeneğinde ön ve arka akslara birer elektrik motoru yerleştirilmiş. İki motorun birlikte sağladığı güç 764 beygire, toplam tork ise 774 Nm’ye ulaşıyor. Bu donanımla Atto 8, 0-100 km/sa hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 11

Ancak daha yüksek performans sunan versiyonun WLTP menzili 601 kilometre olarak belirtiliyor. Aracın kabininde dijital ekranlar ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 12

Sürücünün önünde 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli bulunurken sürüş verileri 26 inçlik head-up display üzerinden ön cama yansıtılıyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 13

Orta konsola yerleştirilen 15,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ise Google işlevleriyle entegre şekilde çalışıyor. Panoramik cam tavan da iç mekânın daha aydınlık bir yapıya sahip olmasını sağlıyor.

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Şarj hızında şampiyonluğa oynayacak: Dev SUV tanıtıldı - Resim: 14

BYD’nin yeni elektrikli SUV modelini Avrupa pazarında satışa sunmak için belirlediği takvim, 2027 yılının ilk çeyreğini işaret ediyor. Yedi kişilik Atto 8’in satış fiyatı ve fiyatlandırmaya ilişkin diğer ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

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