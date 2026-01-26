Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
Şarj altyapısında büyük başarı: Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı

Şarj altyapısında büyük başarı: Türkiye Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye, elektrikli araç altyapısında dünyada dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Türkiye, Hollanda ve Çin'in ardından en yoğun şarj ağına sahip ülke çıktı.

Hande Karacan
Benchmark Minerals Intelligence tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye, Hollanda ve Çin’in ardından en yoğun şarj ağına sahip üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Araştırmada, şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı temel alındı.

Bu kritere göre Hollanda, her bir şarj noktasına düşen 5 elektrikli araç ile ilk sırada yer alırken, Çin’de bu sayı 9 olarak ölçüldü.

Türkiye ise 9,5 araç ile Çin’i yakından takip etti. Listede Türkiye’yi İtalya (10), İspanya (11), Fransa ve Hindistan (13), İsveç (15), Almanya (19), İngiltere (26) ve ABD (31) izledi. Veriler, Türkiye’nin Avrupa’nın birçok büyük pazarından daha dengeli bir şarj altyapısına sahip olduğunu ortaya koydu.

Raporda ayrıca DC hızlı şarj noktalarının toplam şarj altyapısı içindeki payı da paylaşıldı.

Buna göre Çin, 4,7 milyonu aşan şarj noktasının yüzde 49’unu DC hızlı şarj istasyonlarıyla oluşturuyor. Hollanda’da ise bu oran yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Türkiye, bu alanda da öne çıkarak Çin’in ardından DC şarj oranı en yüksek ülke oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 39 bin şarj noktası bulunurken, bunların 16 binden fazlasını DC hızlı şarj soketleri oluşturuyor.

Bu tablo, Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümünde önemli bir altyapı avantajı yakaladığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
