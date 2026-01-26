Benchmark Minerals Intelligence tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye, Hollanda ve Çin’in ardından en yoğun şarj ağına sahip üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Araştırmada, şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı temel alındı.
Şarj altyapısında büyük başarı: Türkiye Avrupa’yı geride bıraktı
Türkiye, elektrikli araç altyapısında dünyada dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Türkiye, Hollanda ve Çin'in ardından en yoğun şarj ağına sahip ülke çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Bu kritere göre Hollanda, her bir şarj noktasına düşen 5 elektrikli araç ile ilk sırada yer alırken, Çin’de bu sayı 9 olarak ölçüldü.
Türkiye ise 9,5 araç ile Çin’i yakından takip etti. Listede Türkiye’yi İtalya (10), İspanya (11), Fransa ve Hindistan (13), İsveç (15), Almanya (19), İngiltere (26) ve ABD (31) izledi. Veriler, Türkiye’nin Avrupa’nın birçok büyük pazarından daha dengeli bir şarj altyapısına sahip olduğunu ortaya koydu.
Raporda ayrıca DC hızlı şarj noktalarının toplam şarj altyapısı içindeki payı da paylaşıldı.
Buna göre Çin, 4,7 milyonu aşan şarj noktasının yüzde 49’unu DC hızlı şarj istasyonlarıyla oluşturuyor. Hollanda’da ise bu oran yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldı.
Türkiye, bu alanda da öne çıkarak Çin’in ardından DC şarj oranı en yüksek ülke oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 39 bin şarj noktası bulunurken, bunların 16 binden fazlasını DC hızlı şarj soketleri oluşturuyor.
Bu tablo, Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümünde önemli bir altyapı avantajı yakaladığını gösteriyor.