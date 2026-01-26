Şarj altyapısında büyük başarı: Türkiye Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye ise 9,5 araç ile Çin’i yakından takip etti. Listede Türkiye’yi İtalya (10), İspanya (11), Fransa ve Hindistan (13), İsveç (15), Almanya (19), İngiltere (26) ve ABD (31) izledi. Veriler, Türkiye’nin Avrupa’nın birçok büyük pazarından daha dengeli bir şarj altyapısına sahip olduğunu ortaya koydu.