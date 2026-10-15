Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevine Umut Eskiköy'ü getirdi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da görev yapan 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Sarıyer, ligde son olarak sahasında Bodrum FK'yi konuk etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmanın ardından Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.
Yönetim, Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından takımın başına Umut Eskiköy'ü getirdi.