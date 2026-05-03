Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, binanın elektrik aksamında henüz belirlenmeyen bir nedenle kısa devre oluştu ve alevler yükselmeye başladı. Dumanların servisi sarması üzerine hastane personeli ve vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.

HASTALAR BAHÇEYE TAHLİYE EDİLDİ

Hastaneden gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak, o sırada acil serviste tedavi gören hastalar görevliler tarafından hızla bina dışına, hastane bahçesine çıkarıldı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı noktaya müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından durum normale dönerken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın sonucunda acil servis bölümünde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış sebebine ilişkin başlattığı incelemeler devam ediyor.