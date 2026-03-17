Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 12 Mart akşamı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik denetimde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

İhtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

UYUŞTURUCU VE PARA BULUNDU

Yapılan aramada, motosiklet sepetinde piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 8,5 kilogram marihuana ile 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli Emre Ç., polise verdiği ilk ifadede, "15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım" dedi.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDE KALMIŞ

Emre Ç.’nin geçmişte 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl cezaevinde kaldığı ve üç yıl önce tahliye olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.