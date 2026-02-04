Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan Ağaoğlu My Home Maslak'taki lüks rezidansta meydana geldi. İddialara göre, Fikret A. (12), akşam saatlerinde yaşadığı binanın 30'uncu katındaki dairede balkona çıktı. Fikret A., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü.

Çocuğun düştüğünü görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Fikret A. olay yerinde hayatını kaybederken, olay sırasında evde bulunan anne, çocuğunun evin mutfak bölümündeki balkondan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının bulunmadığını söyledi.

Fikret A.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.