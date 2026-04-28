Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ivedilikle polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

DEV OPERASYONLA YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ

Balık adamlar ve kurtarma ekipleri tarafından geminin su altı kısımlarında yapılan incelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri görev aldı.

KEGM tarafından yapılan ikinci açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilerek:

"Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" denildi.

Konteyner gemisinin emniyetli bir bölgeye çekilmesiyle birlikte, Boğaz hattındaki trafiğin normale dönmesi bekleniyor.