İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri Yolu’nda saat 14.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiyle seyir halinde olan 46 yaşındaki Taşkın Çalışkan, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen bir araç ve servis minibüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.