Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

TEKNEDEN ATLAYIP YÜZEREK YARDIMA KOŞTU

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ardından teknedekilerin koşarak geldiği görülüyor. Hareket halindeki teknedeki bir kişi de yüzerek otomobilin yanına geliyor