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Kaynak: İHA

Sarıyer'de İranlı iş insanı Adem D., iddiaya göre sahte polis kimliği gösteren şüpheliler tarafından kaçırıldı. Olay, 5 Ekim'de Maslak Mahallesi'nde meydana geldi.

Yemek almak için evinden çıkan Adem D.'nin önü, içinde 4 kişinin bulunduğu araçla kesildi. Sahte polis kimliği gösteren şüpheliler, "Aradığımız adam sensin, bizimle emniyete gelmen lazım" diyerek iş insanını araçlarına aldı.

2 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Şüphelilerin Adem D.'yi darbederek kripto para hesabındaki 48 bin doları ve 150 bin dolar değerindeki saatini aldığı belirtildi. Ardından "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz" diyerek tehdit ettikleri öne sürüldü.

Güvercintepe'deki bir depoya götürülmek istenen Adem D., şüphelilerin dalgınlığından yararlanarak elleri kelepçeli şekilde kaçtı ve karşılaştığı gece bekçilerinden yardım istedi.

GPS İLE TAKİP ETMİŞLER

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin iş insanının aracına daha önceden GPS cihazı yerleştirerek anbean takip ettiği belirlendi.

Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, güvenlik kameralarında iki şüphelinin olay öncesinde iş insanının yaşadığı site çevresinde keşif yaptığı anların yer aldığı belirtildi.